Главный тренер «Металлурга» Разин оценил гостевую победу над ЦСКА

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу в матче с ЦСКА (4:2).

«Робкое начало, пропустили гол, ещё пару моментов соперник мог забить. Первый гол нас вдохновил, силёнок добавил, хорошую атаку провели. Играли хорошо, получилось большинство и меньшинство.

Конечно, какие-то мелочи присутствовали. В третьем периоде была пара ошибок, когда соперник нас простил. Всегда есть к чему стремиться. Игра Акользина? На предсезонке я экспериментировал, с Максимом Карповым они в связке играли, неплохо получалось, они забивали. Решили вернуться к этому сочетанию. Не знал, что Павел часто забивает ЦСКА, теперь буду знать. Есть такое, когда говорят про «свои команды», которым часто забиваешь.

Михайлис не растворился на льду, просто сегодня другие ребята вышли на первый план. Никита играл по заданию, выполнял много черновой работы. Мы стараемся разбирать соперника досконально. Мы приводим собрания, посвящаем сопернику время, разбираем его. Идеального ничего не бывает. Многое получилось, смогли переломить игру, но в любом случае все компоненты надо улучшать.

Гол Кошелева в полёте? Для меня это был эффект «Вау»! Не знал, что Семён умеет летать, теперь буду знать (смеётся)», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.