Сергей Фёдоров назвал причину поражения ЦСКА в матче с «Магниткой»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал о проигранном матче с «Металлургом» (2:4).
«Соперника с заслуженной победой, показали быстрый хоккей, вовремя забили и использовали практически все наши ошибки. К сожалению, наше движение и наш настрой оставляли желать лучшего. Пока играем волнами.
Первый период неплохо, второй плохо, третий лучше. Ничего нового я тут сказать не могу. Одно могу сказать точно – команда прекрасно понимает, в каком состоянии мы находимся. Мы точно не разучились играть, но пока не показываем, что умеем играть. Сложно тут что-то сказать.
Переход на три звена? Каменев получил небольшое повреждение и не смог продолжить игру. Пока не знаем степени повреждения.
Слепышев? На данный момент Антон готовится без контакта. Мы ждём медицинского заключения в ближайшие день-два по его состоянию и по его травме, которая зажила. Оттуда будем двигаться. Думаю, что вопрос нескольких дней. Мы, сразу получив зелёный свет от наших докторов, увидим его на тренировках и в играх в основном составе.
Собрание после матча? Повышал – не повышал голос – всё равно не поверите. Но мы поговорили», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 5 сентября 2023
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