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Якубов — о возможном возвращении Емелина: «Ладе» нужен результат. Для раздевалки — Фисенко

Якубов — о возможном возвращении Емелина: «Ладе» нужен результат. Для раздевалки — Фисенко
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Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб уроженца Тольятти 37-летнего защитника Алексея Емелина.

«Ладе» было бы красиво вернуть Емелина? Нам нужен результат. Понятно, что это игрок с большим опытом для раздевалки. Но для раздевалки у нас уже есть Фисенко. Когда ветеранов много, это тоже не очень хорошо. Если будет ветеран, который приносит пользу только в раздевалке, то я лучше возьму молодого игрока, который будет молчать в раздевалке, но на льду будет стараться и расти», — сказал Якубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Рафиком Якубовым читайте на «Чемпионате» завтра, 6 сентября.

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