Якубов — о возможном возвращении Емелина: «Ладе» нужен результат. Для раздевалки — Фисенко
Поделиться
Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб уроженца Тольятти 37-летнего защитника Алексея Емелина.
«Ладе» было бы красиво вернуть Емелина? Нам нужен результат. Понятно, что это игрок с большим опытом для раздевалки. Но для раздевалки у нас уже есть Фисенко. Когда ветеранов много, это тоже не очень хорошо. Если будет ветеран, который приносит пользу только в раздевалке, то я лучше возьму молодого игрока, который будет молчать в раздевалке, но на льду будет стараться и расти», — сказал Якубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.
Полную версию эксклюзивного интервью с Рафиком Якубовым читайте на «Чемпионате» завтра, 6 сентября.
Комментарии
- 5 сентября 2023
-
23:04
-
23:00
-
22:42
-
22:36
-
22:31
-
22:17
-
22:00
-
21:47
-
21:25
-
21:13
-
21:00
-
20:42
-
20:20
-
20:10
-
19:45
-
19:21
-
19:00
-
18:47
-
18:33
-
18:21
-
18:09
-
18:00
-
17:46
-
17:30
-
17:21
-
17:10
-
16:55
-
16:45
-
16:31
-
16:22
-
16:12
-
15:47
-
15:32
-
15:30
-
15:22
Партнерский контент