«Это уже третье грубое нарушение санкций». Экс-работник ИИХФ — о Федотове в заявке ЦСКА

Глава европейского хоккейного клубного альянса и бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея Шимон Шемберг на своей странице в «Твиттере» заявил, что ЦСКА трижды нарушил санкции ИИХФ из-за участия голкипера армейцев Ивана Федотова в Чемпионате КХЛ.

«После слабой игры в открытии сезона Иван Федотов был дублёром в двух матчах ЦСКА подряд. Но с тех пор, как он появился в протоколе игры, это было третье грубое нарушение санкций ИИХФ, поскольку федерация постановила, что Федотов имеет действующий контракт с «Филадельфией Флайерз», — написал Шемберг.

Ранее легендарный советский арбитр Юрий Карандин рассказал об ужесточении возможных санкций к ФХР и КХЛ со стороны Международной федерации хоккея из-за ситуации с контрактом голкипера ЦСКА Ивана Федотова.