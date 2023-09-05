«Это уже третье грубое нарушение санкций». Экс-работник ИИХФ — о Федотове в заявке ЦСКА

Глава европейского хоккейного клубного альянса и бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея Шимон Шемберг на своей странице в «Твиттере» заявил, что ЦСКА трижды нарушил санкции ИИХФ из-за участия голкипера армейцев Ивана Федотова в Чемпионате КХЛ.
«После слабой игры в открытии сезона Иван Федотов был дублёром в двух матчах ЦСКА подряд. Но с тех пор, как он появился в протоколе игры, это было третье грубое нарушение санкций ИИХФ, поскольку федерация постановила, что Федотов имеет действующий контракт с «Филадельфией Флайерз», — написал Шемберг.
Ранее легендарный советский арбитр Юрий Карандин рассказал об ужесточении возможных санкций к ФХР и КХЛ со стороны Международной федерации хоккея из-за ситуации с контрактом голкипера ЦСКА Ивана Федотова.
- 5 сентября 2023
-
23:50
-
23:35
-
23:04
-
23:00
-
22:42
-
22:36
-
22:31
-
22:17
-
22:00
-
21:47
-
21:25
-
21:13
-
21:00
-
20:42
-
20:20
-
20:10
-
19:45
-
19:21
-
19:00
-
18:47
-
18:33
-
18:21
-
18:09
-
18:00
-
17:46
-
17:30
-
17:21
-
17:10
-
16:55
-
16:45
-
16:31
-
16:22
-
16:12
-
15:47
-
15:32