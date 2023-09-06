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«Бостон» взял на просмотр Дэнтона Хайнена

«Бостон» взял на просмотр Дэнтона Хайнена
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Канадский нападающий Дэнтон Хайнен подписал просмотровый контракт с «Бостон Брюинз», сообщает Reuters. В последние два сезона 28-летний хоккеист выступал за «Питтсбург Пингвинз», но затем соглашение с ним не было продлено.

Хайнен в сезоне-2021/2022 показал лучший результат в карьере по числу заброшенных шайб – 18. В сезоне-2022/2023 канадец набрал 22 (8+14) очка в 65 матчах. Всего на его счету 176 (70+106) баллов за результативность в 413 поединках НХЛ.

Хайнен уже играл за «Бостон», который выбрал его в четвёртом раунде драфта-2014. С 2016 по 2020 годы канадец выступал за «Брюинз». Сезон-2020/2021 нападающий провёл в «Анахайм Дакс».

В прошлом сезоне «Бостон» выиграл Президентский кубок, став лучшей командой регулярного чемпионата, но выбыл в первом раунде плей-офф.

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