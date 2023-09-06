«Северсталь» рассталась с двумя нападающими

«Северсталь» и нападающий Егор Чижиков расторгли контракт по соглашению сторон, сообщает официальный сайт клуба. 22-летний форвард присоединился к череповецкой команде в это межсезонье. Предсезонные сборы Чижиков проходил в «Буране» из Воронежа.
Ранее нападающий два сезона выступал в Финляндии. Чижиков уже играл в «Северстали» в 2019-2020 годах, и провёл в общей сложности 17 матчей в КХЛ.
Также череповецкий клуб и ХК «Тамбов» произвели обмен. 21-летний нападающий Александр Агапов отправился в команду ВХЛ, а «Северсталь» получила денежную компенсацию.
Прошлый сезон Агапов провёл в ВХЛ, где выступал за «Дизель» и новокузнецкий «Металлург». В нынешней предсезонке форвард сыграл несколько матчей за «Буран». В КХЛ Агапов провёл один матч за «Северсталь» в 2021 году.
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