«Северсталь» рассталась с двумя нападающими

«Северсталь» и нападающий Егор Чижиков расторгли контракт по соглашению сторон, сообщает официальный сайт клуба. 22-летний форвард присоединился к череповецкой команде в это межсезонье. Предсезонные сборы Чижиков проходил в «Буране» из Воронежа.

Ранее нападающий два сезона выступал в Финляндии. Чижиков уже играл в «Северстали» в 2019-2020 годах, и провёл в общей сложности 17 матчей в КХЛ.

Также череповецкий клуб и ХК «Тамбов» произвели обмен. 21-летний нападающий Александр Агапов отправился в команду ВХЛ, а «Северсталь» получила денежную компенсацию.

Прошлый сезон Агапов провёл в ВХЛ, где выступал за «Дизель» и новокузнецкий «Металлург». В нынешней предсезонке форвард сыграл несколько матчей за «Буран». В КХЛ Агапов провёл один матч за «Северсталь» в 2021 году.