Нижегородская телебашня будет окрашиваться в цвета «Торпедо»

Тематическая архитектурно-художественная подсветка нижегородской телебашни будет сопровождать домашние игры «Торпедо» в сезоне-2023/2024, сообщает официальный сайт клуба. Иллюминация будет включаться в рамках совместного проекта филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «Нижегородский ОРТПЦ», регионального министерства спорта и клуба.
«Этот год для нас особенный – он посвящен 100-летию отечественной отрасли физической культуры и спорта. Насыщенная программа включает мероприятия различного уровня и направлений – от локальных спортивных событий в городах области до всероссийских соревнований в приволжской столице. Включать тематическую подсветку на крупные старты уже стало нашей доброй совместной с региональным филиалом РТРС традицией. Надеемся, что в новом сезоне игр нижегородских клубов яркая иллюминация с символикой команд станет для нижегородцев еще одним поводом поддержать наших спортсменов и просто подарит хорошее настроение игрокам и болельщикам. Будьте в команде и болейте за наших», — сказал министр спорта Нижегородской области Александр Кононов.
Тематическая подсветка начала работать с 5 сентября. Во вторник, с 20:00 до 22:00 на телебашне транслировался анонс первого домашнего матча «Торпедо» в сезоне-2023/2024 в КХЛ. 6 сентября нижегородцы примут СКА. Начало матча в 19:30 мск.
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