Якубов: очень хочется верить, что Джозефс и Космачук станут для «Лады» своими Карри и Майе

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов высказался о ходе переговоров с легионерами.
«Как шли переговоры с канадскими легионерами? Мы общались с агентами. Просмотрели очень много видео с этими ребятами. Брали их не просто так. Тот же Трой Джозефс играл в швейцарской лиге. Там у меня работает друг – Дмитрий Цыгуров, он давно живёт в Швейцарии. Я звонил ему, попросил его собрать информацию. Он потом звонил в команду, где играл Джозефс. Для нас было важно, чтобы игрок хотел ехать играть в Россию.
Для них это тоже шаг вперёд, Космачук с Джозефсом нигде в крупных лигах особо не поиграли. У нас были варианты с легионерами, которые играли в России, уже, как говорят болельщики, «сытыми». Космачук и Джозефс в России ещё не играли, поэтому мы решили предпочесть «сытым» «голодных», которые хотят себя показать. Они довольно молодые, у них есть свои задачи. Они помогут нам, а мы им.
Надеемся ли, что они статут для «Лады» кем-то вроде Карри и Майе? Очень хотелось бы в это верить. Они буквально недавно приехали, у них было мало тренировок. Но уже видно, что они могут играть в хоккей. Верим, что они могут повести команду за собой. Очень надеемся на них», — сказал Якубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.
Полную версию эксклюзивного интервью с Рафиком Якубовым читайте на «Чемпионате»:
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