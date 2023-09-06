Якубов: состав СКА 2006-2007 г.р. будет очень сильным. Питер хочет перехватить инициативу

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов заявил, что в СКА подрастает новое поколение талантливых хоккеистов и рассказал, чем будет заниматься в тольяттинском клубе Игорь Григоренко, занявший должность советника генерального директора.
«В основе СКА почти нет своих воспитанников? Я разговаривал с селекционным отделом академии СКА. Там говорят, что поколение 2006-2007 г.р. будет очень сильным. Петербург собирается перехватывать инициативу у Москвы.
Игорь Григоренко будет заниматься в «Ладе» вопросами развития молодёжи? У него более широкий спектр полномочий. Он входит в попечительский совет. Он будет смотреть все игры ЦСК ВВС, первой команды. Игорь – человек с большим опытом. Мы с ним всегда на связи», — сказал Якубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.
Полную версию эксклюзивного интервью с Рафиком Якубовым читайте на «Чемпионате»:
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