Нападающий Брэд Маршан оценил возможность стать новым капитаном «Бостона»
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Нападающий «Бостона» Брэд Маршан высказался о том, что он может стать новым капитаном «Брюинз» после решения Патриса Бержерона завершить карьеру. Следующий сезон станет для 35-летнего форварда 15-м в составе «Бостона».
«Я не думаю об этом слишком много. Разумеется, для меня большая честь быть в группе лидеров. Особенно учитывая то, какие ребята были там раньше.
У нас всегда был сплочённый коллектив, и не так важно, кто именно носит нашивки. Ребята и без них отлично проявляют себя по ходу сезона», – цитирует Маршана The Score.
Маршан провёл за «Бостон» 947 матчей в НХЛ, в которых набрал 862 (372+490) очка при показателе полезности «+290» и 973 минутах штрафа. В 2011 году канадец выиграл с клубом Кубок Стэнли.
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