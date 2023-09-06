«Анахайм» подписал контракт с самым результативным защитником юниорской лиги Квебека
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«Анахайм» подписал трёхлетний контракт новичка с защитником Тристаном Люно, сообщает пресс-служба клуба. 19-летний канадец был выбран клубом на драфте НХЛ-2022 под общим 53-м номером во втором раунде.
В минувшем сезоне он стал самым результативным защитником регулярного чемпионата QMJHL, набрав 83 (20+63) очка в 65 матчах при показателе полезности «+31».
Люно получил приз лучшему защитнику сезона в юниорской лиге Квебека. В 13 играх плей-офф на счету игрока обороны 17 очков — забросил две шайбы и отдал 15 результативных передач. Всего за сезон с учётом плей-офф Люно набрал ровно 100 (22+78) результативных баллов в 78 играх.
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