Юрзинов-мл.: в некоторые команды КХЛ вкладывались хорошие деньги, но особых изменений нет

Заслуженный тренер России Владимир Юрзинов-младший оценил старт нового сезона КХЛ и заявил, что хочет видеть больше сильных команд в лиге, которые способны реально бороться за Кубок Гагарина.

«Больших неожиданностей нет. Те команды, которые изначально были фаворитами и укрепились в межсезонье, показали хороший хоккей. Можно отметить «Ак Барс», СКА, «Автомобилист», минское «Динамо». Также «Куньлунь» одержал две победы: шесть лет команда без плей-офф и должна наконец реально побороться за выход туда. Состав сильный, пришли хорошие иностранцы. Поэтому такой старт «Куньлуня» не удивляет. Ещё мне нравится, как играет «Северсталь». Андрей Козырев – хороший специалист, и его команда показывает комбинационный хоккей, который мне близок. Знаю его лично, и, думаю, что он вырастет в успешного тренера.

В то же время тяжело начали «Витязь», ХК «Сочи», «Лада», и в ближайшие туры им надо будет что-то перестраивать. Очень многое зависит от того, как сработают тренеры. В чемпионате много матчей и нет больших пауз, поэтому необходимо находить баланс и правильно готовиться к каждому этапу. Много будет определять и выступление вратаря, игра команды в большинстве и меньшинстве, мастерство хоккеистов. Одной беготней и толкотней сложно добиться результата.

Будут ждать успеха и от клубов, которые хорошо усилились в межсезонье, а это «Трактор», «Спартак», «Динамо», «Амур», «Барыс». Можно откровенно сказать, что в некоторые команды последние сезоны вкладывались хорошие деньги, но особых изменений нет. Должны появляться новые фавориты, и клубам надо оправдывать средства, в которые в них вложены. Одни и те же тренеры – а результата за три-четыре сезона нет, команды стоят на месте. Из года в год одни и те же фавориты – «Ак Барс», ЦСКА и СКА, а хочется, чтобы за Кубок Гагарина боролись и другие клубы, потому что материальные возможности у них есть», – цитирует Юрзинова-младшего «РБ Спорт».

Ранее Юрзинов-младший заявлял, что имеет огромное желание вернуться на рабоут главным тренером одного из клубов КХЛ. В своей карьере Юрзинов-младший работал в различных финских и российских клубах. Как старший тренер «Локомотива» — двукратный чемпион России (2002, 2003). Приводил «Торпедо» к победе в Высшей лиге (2007). Во главе «Салавата Юлаева» привёл команду к серебряным медалям чемпионата России в сезоне-2013/2014. Был первым главным тренером «Куньлуня» и выводил команду из Китая в плей-офф КХЛ.