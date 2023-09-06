Плющев: ситуация с контрактом Федотова давит на ЦСКА, забирает эмоции

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев считает, что ситуация вокруг контракта голкипера Ивана Федотова мешает ЦСКА показывать хорошую игру на старте нового сезона КХЛ. Вчера армейский клуб на домашней площадке уступил «Металлургу» (2:4).

«На мой взгляд, ЦСКА мешает «дело Федотова». Оно отвлекает от игры, психологически давит, забирает эмоции. Это бросается в глаза. Плюс не нужно забывать, что ЦСКА последним вышел из отпуска. Была короткая предсезонка, а тут три игры за пять дней. Год назад армейцы тоже медленно вкатывались в чемпионат, но тогда такого тяжёлого старта команда всё-таки избежала.

Нужно закрывать «дело Федотова»? А как его закроешь? Мы сами придумываем себе проблему, чтобы потом её героически решать. Всё можно было спокойно сделать летом, договориться с «Филадельфией» ещё до вердикта ИИХФ. Но этого мы не сделали — и пошли по героическому пути. Куда он приведёт — непонятно. Но главное, что пока все стороны — в «минусе», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.