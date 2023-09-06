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Сын Вячеслава Буцаева стал одноклубником Худобина по красноярскому «Соколу»

Сын Вячеслава Буцаева стал одноклубником Худобина по красноярскому «Соколу»
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Красноярский «Сокол» подписал контракт с нападающим Дэниэлом Буцаевым, сообщает пресс-служба клуба ВХЛ. Напомним, ранее «Сокол» подписал контракт с вратарём Антоном Худобиным.

Дэниэл родился в США в семье олимпийского чемпиона Вячеслава Буцаева. Он воспитанник московской школы ЦСКА. Нападающий играл в молодёжных командах столицы «Красная Армия» и «Динамо», в нижнекамском «Реакторе». Первый контракт КХЛ он подписал в сезоне-2020/2021 с «Нефтехимиком», сыграл 44 матча, заработал 11 (4+7) очков.

Последний сезон 22-летний нападающий провёл в подмосковном «Витязе», за который сыграл 24 матча, забил гол и сделал две результативные передачи с показателем полезности «-2». Ранее «Адмирал» расторг контракт с Буцаевым, форвард так и не провёл за владивостокцев ни одного официального матча.

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