Мэттью Ткачук ответил, в какой команде НХЛ он может сыграть вместе с братом Брэди
Поделиться
Лидер «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук в эфире YouTube-подкаста The Cam & Strick Podcast ответил на вопрос, смогут ли он и его младший брат Брэди Ткачук когда-нибудь играть вместе в одной команде в НХЛ. Брэди является капитаном «Оттавы».
«Мы много говорили об этом с тех пор, как оба попали в НХЛ. Кто знает, может быть единственной возможностью сыграть вместе станет участие в матчах за сборную США… Но если рассматривать НХЛ, то я думаю, ему придётся приехать во Флориду, я в «Оттаву» к нему не поеду. У него осталось несколько лет по контракту с «Сенаторз», прежде чем он примет решение о дальнейшем будущем», — заявил Мэттью Ткачук.
Напомним, братья являются сыновьями одного из лучших американских хоккеистов в истории НХЛ Кита Ткачука.
Комментарии
- 6 сентября 2023
-
10:25
-
10:05
-
09:55
-
09:40
-
09:30
-
09:15
-
09:05
-
08:50
-
08:40
-
08:25
-
08:24
-
07:50
-
04:30
-
04:14
-
03:56
- 5 сентября 2023
-
23:50
-
23:35
-
23:04
-
23:00
-
22:42
-
22:36
-
22:31
-
22:17
-
22:00
-
21:47
-
21:25
-
21:13
-
21:00
-
20:42
-
20:20
-
20:10
-
19:45
-
19:21
-
19:00
-
18:47
Партнерский контент