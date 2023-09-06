Мэттью Ткачук ответил, в какой команде НХЛ он может сыграть вместе с братом Брэди

Лидер «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук в эфире YouTube-подкаста The Cam & Strick Podcast ответил на вопрос, смогут ли он и его младший брат Брэди Ткачук когда-нибудь играть вместе в одной команде в НХЛ. Брэди является капитаном «Оттавы».

«Мы много говорили об этом с тех пор, как оба попали в НХЛ. Кто знает, может быть единственной возможностью сыграть вместе станет участие в матчах за сборную США… Но если рассматривать НХЛ, то я думаю, ему придётся приехать во Флориду, я в «Оттаву» к нему не поеду. У него осталось несколько лет по контракту с «Сенаторз», прежде чем он примет решение о дальнейшем будущем», — заявил Мэттью Ткачук.

Напомним, братья являются сыновьями одного из лучших американских хоккеистов в истории НХЛ Кита Ткачука.