Рождённый во Франции защитник московского «Динамо» прокомментировал дебют в КХЛ

Защитник системы московского «Динамо» Марио Паталаха после крупной победы молодёжной команды бело-голубых в матче регулярного чемпионата МХЛ с МХК «Сахалинские Акулы» (6:1) оценил итоги встречи, а также прокомментировал дебют в КХЛ, который для 18-летнего хоккеиста состоялся накануне в матче регулярного чемпионата с «Амуром» (3:1). За день до игры с хабаровским клубом защитник отпраздновал своё совершеннолетие.
«Получилась хорошая игра. Был очень рад снова всех увидеть. Хорошо сыграли, много забили, но удаления в конце чуть-чуть подвели. Будем исправлять этот момент. Что произошло в конце матча с двумя большими штрафами? Думаю, что в начале игры, когда счёт ещё был равным, все в команде чувствовали ответственность. А потом повелись на провокации, из-за чего и заработали все эти удаления.
Насколько сложно меньше чем за сутки переключаться с КХЛ на МХЛ? Немного другие скорости, мне надо перестраиваться. При этом нужно выкладываться на полную, не думая, что здесь можно всего легко добиться. В МХЛ тоже довольно сильная лига, в которой надо стараться.
Чувствую ли, что даже партнёры теперь смотрят на нас с Римашевским как на игроков из КХЛ? Да, перед игрой как раз с ним говорили об этом. То, что есть небольшой мандраж, потому что возросла ответственность. Перед дебютным матчем в КХЛ мандраж был именно перед первой сменой. Но он был не сильным, потому что все ребята поддерживали и подсказывали. Дебют в КХЛ – лучший из всех возможных подарков на 18-летие? Да (смеётся). Почему играл в решётке, хотя по регламенту мог её уже снять? А у меня капа ещё не готова.
Связывает ли меня до сих пор что-нибудь с Францией? Думаю, что уже ничего. На самом деле, там я никогда и не жил толком, всегда жил в России и в четыре года пошёл в школу «Динамо». Там я просто родился», — сказал Паталаха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
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