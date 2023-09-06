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Источник: Хохлачёв не примет участия в матче с «Спартаком» по условиям обмена с «Амуром»

Источник: Хохлачёв не примет участия в матче с «Спартаком» по условиям обмена с «Амуром»
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Нападающий «Амура» Александр Хохлачёв не примет участия в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Спартаком». Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, по условиям обмена между клубами форварду запрещено принимать участие в матче с бывшим клубом в Москве. «Спартак» в результате обмена с «Амуром» получил денежную компенсацию и 17-летнего форварда молодёжной сборной Белоруссии Артема Гуменюка.

«Спартак» при обмене Хохлачёва поставил такое условие, при котором он не сыграет в Москве. В матче этих же команд в Хабаровске он принять участие сможет», — цитирует источник ТАСС.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2023, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Амур
Хабаровск
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В текущем сезоне Хохлачёв провёл за «Амур» два матча, в которых забросил две шайбы и отдал результативную передачу.

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