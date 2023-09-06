Фетисов — о деле Федотова: нам ИИХФ сегодня не указ, пусть они сами санкциями утираются

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о решении ИИХФ дисквалифицировать вратаря ЦСКА Ивана Федотова до конца 2023 года. За выступление голкипера в первом матче сезона с «Ак Барсом» ИИХФ оштрафовала Федерацию хоккея России на 5 тыс. швейцарских франков.
«Считаю, что наши внутренние интересы должны быть превыше всего. Ничего другого сказать не могу. Надо исходить из этого. Нам международная федерация сегодня не указ ни в каких отношениях.
Санкции ИИХФ? Пусть они сами ими утираются… Я исхожу из здравого смысла. Сегодня с ними нет никаких взаимоотношений, но есть антисанкционная политика нашего правительства, которое принимает решения. С другой стороны, президент нам говорит: нельзя самим уходить из международных организаций. Это очень важно. Рано или поздно это всё закончится. С третьей стороны, если международные организации таким образом реагируют на нашу страну, надо свои интересы ставить во главу угла», — приводит слова Фетисова «КП Спорт».
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