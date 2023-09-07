Президент московского «Динамо» подробно рассказал, как и кем управляется столичный клуб

Президент – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин подробно рассказал, как и кем управляется столичный клуб.

«У нас действительно два основных акционера. Но, есть и ещё компании, которые активно нам помогают, участвуют в жизни нашего клуба: так, в течение последних трёх лет у нас был ОАО «Металлоинвест». На год позже, к нам присоединилась ПАО «Транснефть».

С акционерами и спонсорами ведётся постоянная работа. Задача, чтобы клуб существовал, финансировался и развивался, и в целом функционировало всё динамовское движение. Мы работаем не только с акционерами, но и достаточно плотно взаимодействуем с Центральным советом.

Один из членов нашего совета директоров – заместитель председателя ЦС «Динамо» Кубаев Василий Иванович. Поэтому мы находимся в непосредственном контакте с ЦС, чтобы не разрывались связи, накопившиеся за 75 лет существования хоккейного клуба и за 100 лет существования «Динамо».

Каждый трансфер утверждается советом директоров? Если речь идёт о команде КХЛ, то да, это прописано в нашем уставе. Мы заключаем контракты персонально с каждым членом тренерского штаба и заключаем контракты с игроками. Это всё проходит через совет директоров. Здесь две составляющие. Первая – представители акционеров в совете директоров требуют качественного состояния команды и тренерского штаба. Вторая – это расходование финансовых средств. Эти две составляющие друг друга дополняют.

В соответствии с уставом клуба, где прописано, что генеральный директор не может тратить суммы свыше 5 млн рублей, все решения проходят через совет директоров. Относительно позиций, касающихся заключения контрактов с игроками, могут возникать разные ситуации. Речь может идти условно о сумме в 200 тысяч рублей, но в любом случае в уставе прописано, что даже заключение контрактов с игроками на такую сумму требует прохождения через совет директоров», — сказал Воронин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Виктором Ворониным читайте на «Чемпионате» сегодня в 08:00 мск.