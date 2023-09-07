Президент московского «Динамо» — о Кровопускове: чем закончится история, будет решать суд

Президент – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин рассказал о выявленных нарушениях в работе бывшего генерального директора «бело-голубых» Евгения Кровопускова.
«С Кровопусковым сложилась известная ситуация. Мы выявили вопросы, связанные с нарушением финансово-хозяйственной дисциплины. Провели соответствующие аудиторские проверки, материалы направлены в следственные органы. Чем закончится история, будет решать суд.
Что касается последующих гендиректоров, то работа ими проводилась – и Тюркиным, и Кошкиным. Но тем не менее совет директоров и акционеры клуба не в полной мере были удовлетворены теми результатами, которых добился генеральный директор. Всё-таки генеральный директор – это основное лицо клуба, формирующее административно-хозяйственную работу и всю организацию клуба. Поэтому от генерального директора многое зависит. И происходившие перестановки не были требованием Воронина. Решение принимали акционеры», — сказал Воронин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Виктором Ворониным читайте на «Чемпионате»:
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