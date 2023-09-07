В московском «Динамо» объяснили, что привело к прошлогоднему конфликту с болельщиками

Президент – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин объяснил, что привело к прошлогоднему конфликту с болельщиками и почему клуб выставил высокие цены на абонементы на сезон-2022/2023 КХЛ.

«Прошлогодний скандал с болельщиками, который произошёл во время работы Николая Кошкина на посту генерального директора? В общем-то, учитывая, что директор является самостоятельной фигурой и занимается хозяйственной деятельностью, он сам и принял все эти решения, касающиеся билетной программы и болельщиков.

Когда мы принимали его на работу, он презентовал большую и красивую программу развития клуба, которая была рассмотрена советом директоров и принята к исполнению. Мы дали ему отмашку двигаться вперёд: развитие клуба и динамовского движения, привлечение дополнительных акционеров и инвесторов, которые будут вкладывать деньги. На этом фоне он и решил поменять билетную программу.

На середину августа, когда у нас ещё и сезон даже не начался, а мы уже с плюсом – закрытой продажей абонементов перекрыли весь прошлый год. И вот если бы тогда Кошкин посоветовался и вынес бы вопрос на совет директоров или хотя бы просто собрал большое совещание с опытными людьми, то никакого скандала бы не случилось. Вышло бы всё наоборот – клуб получил бы и финансовую прибыль, и болельщики бы все были довольны», — сказал Воронин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Виктором Ворониным читайте на «Чемпионате»: