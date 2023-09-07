Президент «Динамо» рассказал, чем больше всего доволен за шесть лет работы в клубе

Президент – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин рассказал, чем больше всего доволен за шесть лет работы в клубе.
«Самое главное – удалось сохранить систему клуба «Динамо», как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. Сейчас мы делаем попытки в других городах – это и в Липецке, и недавно съездили в ЛНР, ездили в Башкортостан – пытаемся развивать динамовское движение. Считаю, что основная заслуга, даже не моя, а совета директоров и акционеров, – сохранена топовая команда, которая находится в числе лучших клубов страны и борется за самые высокие места.
Также мы в клубе активно занимаемся ветеранским движением. Постоянно проводятся встречи руководства клуба с прославленными динамовцами. В данном случае важно постоянство и планомерное выстраивание отношений, которое идёт на пользу имиджу клуба и всего динамовского движения. Хотелось бы отметить, что позиция наших акционеров — тесное взаимодействие с ветеранами.
Не забываем и о подрастающем поколении. Мы будем продолжать организовывать встречи с юными динамовцами, чтобы сохранялась преемственность клубных традиций. Детей и юниоров нужно учить истории «Динамо», чтобы они помнили и знали, кто ковал славную историю нашей команды», — сказал Воронин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Виктором Ворониным читайте на «Чемпионате»:
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