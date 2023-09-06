Нападающий «Металлурга» — о 4:2 с ЦСКА: все хотели испытать вкус победы как можно скорее

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Семён Кошелев высказался об итогах победного матча с ЦСКА (4:2) и заявил, что вся команда ждала первой победы в новом сезоне КХЛ.

«Ждали, очень хотели выиграть, даже неважно, ЦСКА там или кто-либо другой был бы. Вкус победы все хотели испытать как можно скорее. Подготовка? Думаю, ничем не отличалась, в принципе, всё как обычно. Летом общался со специалистом одним, который мне рассказал про разминку с резинкой. Она помогает привести себя в тонус перед игрой, чтобы все мышцы начали работать и были готовы. Получается да, эта особая разминка помогла, всё вместе, всё сработало на результат», — цитирует Кошелева Metaratings.ru.

«Металлург» на старте нового сезона в регулярном чемпионате КХЛ одержал первую победу. В первом матче сезона магнитогорцы в овертайме уступили «Автомобилисту» (2:3).