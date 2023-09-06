Фукале: Орлов — один из самых трудолюбивых игроков, которых я видел в своей жизни

Вратарь «Трактора» Зак Фукале назвал защитника Дмитрия Орлова одним из самых трудолюбивых хоккеистов, что он видел в своей карьере. Голкипер выступал вместе с россиянином за «Вашингтон».

«Дмитрий Орлов – невероятный профессионал. Это один из самых трудолюбивых игроков, которых я видел в своей жизни. Все знали, что он сделает всё возможное для победы в любом матче.

Конечно, с таких игроков берут пример, поэтому в том числе он был очень важен для команды. Сейчас Орлов в другой команде, но было здорово находиться рядом, пока мы были в «Кэпиталз», – цитирует Фукале Metaratings.ru.

Орлов сыграл в НХЛ 709 матчей, в которых набрал 273 (64+209) очка при показателе полезности «+114». Вместе со столичным клубом защитник стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.