Фукале: Орлов — один из самых трудолюбивых игроков, которых я видел в своей жизни

Вратарь «Трактора» Зак Фукале назвал защитника Дмитрия Орлова одним из самых трудолюбивых хоккеистов, что он видел в своей карьере. Голкипер выступал вместе с россиянином за «Вашингтон».
«Дмитрий Орлов – невероятный профессионал. Это один из самых трудолюбивых игроков, которых я видел в своей жизни. Все знали, что он сделает всё возможное для победы в любом матче.
Конечно, с таких игроков берут пример, поэтому в том числе он был очень важен для команды. Сейчас Орлов в другой команде, но было здорово находиться рядом, пока мы были в «Кэпиталз», – цитирует Фукале Metaratings.ru.
Орлов сыграл в НХЛ 709 матчей, в которых набрал 273 (64+209) очка при показателе полезности «+114». Вместе со столичным клубом защитник стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.
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