С совладельца «Аризоны» Барроуэя сняли обвинения в домашнем насилии

С совладельца «Аризоны» Эндрю Барроуэя сняли обвинения в домашнем насилии, сообщает TSN. В марте 2023 года бизнесмен был арестован по обвинению в нападении и попытке удушения собственной жены. На время расследования ему было запрещено контактировать с женой, за исключением случаев, когда это касается их детей, а также установлен запрет на употребление алкоголя.

«Последние несколько месяцев были чрезвычайно трудными для моих близких и для меня лично. Видеть, как частное и личное дело неверно освещается в средствах массовой информации, было обидно и неприятно. Теперь, когда это дело закрыто, я могу прямо сказать, что обвинения против меня были ложными», – цитирует Барроуэя TSN.

Барроуэй стал основным владельцем «Койотс» в 2014 году, но позднее продал контрольный пакет акций. На данный момент он имеет около 5% акций клуба.