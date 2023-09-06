Дементьев: информационный бум, который творится вокруг ЦСКА, влияет на игру армейцев

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев оценил игру ЦСКА на старте сезона. Напомним, армейцы уступили «Ак Барсу» (2:5) и «Металлургу» (2:4), победили «Адмирал» (4:1).

«По-моему, ЦСКА — это последняя команда КХЛ, которая вышла из отпуска. Она начала тренироваться лишь в августе — месяц назад. Конечно, ЦСКА не может показывать тот же результат, как в конце сезона в двух последних чемпионских годах, просто потому что игроки не готовы. Должно пройти определённое количество времени, и, я уверен, всё встанет на свои рельсы и ЦСКА покажет ту игру, которую ждут болельщики.

Весь чемпионат пройти без поражений нельзя, они будут обязательно. Ни в одной лиге нет ни одной команды, которая выигрывала бы все матчи. Это спорт, это хоккей, и есть масса ситуаций, воздействующих на развитие событий. Возможно, информационный бум, который творится вокруг ЦСКА с начала чемпионата, имеет определённое влияние. Команды по-особому настраиваются на этого соперника. И, может быть, в самом ЦСКА атмосфера излишне перегружена сложившейся ситуацией», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о решении ИИХФ дисквалифицировать вратаря ЦСКА Ивана Федотова до конца 2023 года.