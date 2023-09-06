Форвард «Барыса» Савицкий пропустит ближайшие игры из-за травмы

По ходу встречи «Барыса» с «Сибирью» (4:5 ОТ), прошедшей 4 сентября в Астане, повреждение получил Кирилл Савицкий, сообщает пресс-служба казахстанского клуба. Нападающий остаётся в Астане для прохождения реабилитации и пропустит ближайшие матчи команды.

На выезде «Барыс» сыграет три встречи: 7 сентября с «Сибирью» в Новосибирске на открытии нового стадиона, 9 сентября с «Авангардом» в Омске и 11 сентября с «Динамо» в Москве.

Кирилл Савицкий в текущем сезоне отметился двумя минутами штрафа в первом матче с «Салаватом Юлаевым». В прошлом сезоне на счету 28-летнего нападающего за казахстанский клуб 54 встречи, в которых он забросил 11 шайб и отдал девять результативных передач, набрав в общей сложности 19 очков.