Форвард «Барыса» Савицкий пропустит ближайшие игры из-за травмы
Поделиться
По ходу встречи «Барыса» с «Сибирью» (4:5 ОТ), прошедшей 4 сентября в Астане, повреждение получил Кирилл Савицкий, сообщает пресс-служба казахстанского клуба. Нападающий остаётся в Астане для прохождения реабилитации и пропустит ближайшие матчи команды.
На выезде «Барыс» сыграет три встречи: 7 сентября с «Сибирью» в Новосибирске на открытии нового стадиона, 9 сентября с «Авангардом» в Омске и 11 сентября с «Динамо» в Москве.
Кирилл Савицкий в текущем сезоне отметился двумя минутами штрафа в первом матче с «Салаватом Юлаевым». В прошлом сезоне на счету 28-летнего нападающего за казахстанский клуб 54 встречи, в которых он забросил 11 шайб и отдал девять результативных передач, набрав в общей сложности 19 очков.
Комментарии
- 6 сентября 2023
-
17:08
-
17:00
-
16:40
-
16:22
-
16:15
-
16:05
-
15:55
-
15:40
-
15:10
-
14:45
-
14:20
-
13:50
-
13:30
-
13:05
-
12:50
-
12:25
-
12:00
-
11:35
-
11:10
-
10:50
-
10:25
-
10:05
-
09:55
-
09:40
-
09:30
-
09:15
-
09:05
-
08:50
-
08:40
-
08:25
-
08:24
-
07:50
-
04:30
-
04:14
-
03:56
Партнерский контент