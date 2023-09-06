Нападающий «Лады» Иванюженков выбыл до октября из-за перелома

Нападающий «Лады» Артём Иванюженков внесён в список травмированных до 2 октября, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

«Это был матч с «Трактором». Был небольшой мандраж, давление со стороны соперника, и из-за этого ребята принимали шайбу на себя. Артём Иванюженков получил травму, дважды в одной смене поймав шайбу на себя, а во втором периоде шайба угодила ему в голеностоп, в связи с чем он получил перелом», — заявил спортивный директор «Лады» Рафик Якубов.

В прошлом сезоне 25-летний форвард сыграл за «Сочи» 36 матчей, в которых отдал три результативные передачи с показателем полезности «-16».

Ранее Рафик Якубов дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Чемпионата», в котором рассказал, по какому принципу в «Ладу» отбирали легионеров, чем работа в Тольятти отличается от работы в «Ак Барсе» и СКА, а также предположил, возможно ли «Ладе» выйти на матч КХЛ с составом из воспитанников.