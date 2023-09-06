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Панин: Тольятти — исторически хоккейный город, у «Лады» есть своя аура

Панин: Тольятти — исторически хоккейный город, у «Лады» есть своя аура
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Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказал о предстоящем матче с «Ладой», который состоится сегодня, 6 сентября, в 18:00 мск. Панин является уроженцем Тольятти.

«Каково сыграть в родном городе? Спустя такое долгое время появиться в Тольятти – это классно. Здесь я рос, у меня тут родители. Есть определённые положительные эмоции.

Насколько круто, что «Лада» вернулась в КХЛ? Конечно, круто, Тольятти исторически хоккейный город, много воспитанников и тренеров отсюда. У команды есть своя аура, поэтому классно, что она вернулась в КХЛ. Это потенциальный рост для игроков, люди ходят на хоккей.

Насколько быстро пролетели для меня 1000 матчей? Это можно сравнить со щелчком, но, конечно, за этим много труда, много событий. У меня есть в телефоне фотография, где я сижу на скамейке в форме «Лады», молодой пацан.

Я не смотрел, как играет «Лада», но по отзывам друзей и отца – команда достаточно молодая, быстрая, упёртая. В каждом моменте ребята работают и стараются играть на победу.

Успел посетить кого-то из друзей или родственников? Конечно, я съездил к родителям. Дела у них отлично, у мамы как всегда всё вкусно и всего много.

Болельщикам желаю, чтобы стадион заполнился полностью, чтобы каждый болел за любимого игрока или команду. Пусть сегодня на хоккее болельщики получат удовольствие», — приводит слова Панина пресс-служба уфимского клуба.

Ранее Панин ответил на вопрос, откуда черпает силы и эмоции для продолжения игры в хоккей.

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