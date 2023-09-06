«Питтсбург» назначил Дага Уилсона советником по хоккейным операциям

«Питтсбург Пингвинз» назначил члена Зала славы, обладателя Кубка Канады Дага Уилсона советником по хоккейным операциям, сообщает пресс-служба «пингвинов».

66-летний функционер являлся генменеджером «Сан-Хосе Шаркс» с 2003 года. При нём «Сан-Хосе» выиграл «Президентс Трофи» в 2009 году, пять раз доходил до финала плей-офф Западной конференции, а в 2016 году вышел в финал Кубка Стэнли.

«Даг привнесёт в наш клуб 40-летний опыт работы в НХЛ. Более 25 сезонов он создавал стабильно конкурирующие команды в качестве руководителя отдела хоккейных операций «Сан-Хосе Шаркс».

Даг будет источником опыта и мудрости для всего нашего отдела хоккейных операций. Его способность поддерживать высокие стандарты профессионализма на протяжении двух десятилетий в «Шаркс» — это тот тип постоянства, к которому мы все стремимся», — заявил генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас.