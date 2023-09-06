Вайсфельд: неучастие Хохлачёва в матче — не хорошо и не плохо, просто часть сделки

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд оценил тот факт, что нападающий «Амура» Александр Хохлачёв пропустит матч со своей бывшей командой — «Спартаком».
«Нормально к этому отношусь – так договорились. Может быть, это было принципиальным условием сделки.
В матче потерялась интрига? Есть договор, и клубы его выполняют. Если бы Хохлачёва вообще в «Амуре» не было, то и интриги бы не было. Это не хорошо и не плохо, просто часть сделки. Если бы я был на месте руководства «Спартака», то не акцентировал бы внимание на участии Хохлачёва. Но в клубе считают этот момент принципиальным. У них свои соображения», — цитирует Вайсфельда «РБ Спорт».
Ранее генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило объяснил причину, по которой Хохлачёв не сможет сыграть в сегодняшнем матче со «Спартаком».
- 6 сентября 2023
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