Вайсфельд: неучастие Хохлачёва в матче — не хорошо и не плохо, просто часть сделки

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд оценил тот факт, что нападающий «Амура» Александр Хохлачёв пропустит матч со своей бывшей командой — «Спартаком».

«Нормально к этому отношусь – так договорились. Может быть, это было принципиальным условием сделки.

В матче потерялась интрига? Есть договор, и клубы его выполняют. Если бы Хохлачёва вообще в «Амуре» не было, то и интриги бы не было. Это не хорошо и не плохо, просто часть сделки. Если бы я был на месте руководства «Спартака», то не акцентировал бы внимание на участии Хохлачёва. Но в клубе считают этот момент принципиальным. У них свои соображения», — цитирует Вайсфельда «РБ Спорт».

Ранее генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило объяснил причину, по которой Хохлачёв не сможет сыграть в сегодняшнем матче со «Спартаком».