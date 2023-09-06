Фукале: не считаю, что сейчас должен думать о российском гражданстве

Канадский голкипер «Трактора» Зак Фукале ответил на вопрос, планирует ли получить российское гражданство.

«Американец Бреннан Менелл принял российское гражданство, канадцы Кэм Ли и Брендан Лайпсик также скоро примут, допускаю ли сам такую возможность? Я приехал в Россию недавно, пока даже не думал об этом, да и не считаю, что сейчас должен об этом думать. Сейчас я сконцентрирован на мысли о том, что должен помогать своей команде. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Фукале в интервью Metaratings.ru.

Американец Бреннан Менелл, который выступает за московское «Динамо», получил российское гражданство летом 2023 года.

Ранее Фукале назвал защитника «Каролины Харрикейнз» Дмитрия Орлова одним из самых трудолюбивых хоккеистов, что он видел в своей карьере.