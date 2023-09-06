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Матвей Мичков попал в состав СКА на гостевой матч с «Торпедо»

Сегодня, 6 сентября, на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоится очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Торпедо» примет санкт-петербургский СКА.

В составе армейцев впервые в сезоне сыграет нападающий Матвей Мичков. Напомним, ранее 18-летний форвард пропустил два стартовых матча СКА.

Состав СКА:

Маттссон (Иванов);

Никишин — Сергеев, Толчинский — Гальченюк — Хайруллин;

Сапего — Камалов, Лайпсик — Глотов — Алистров;

Педан — М. Федотов, И. Федотов — Хуснутдинов — Мичков;

Пашнин, Гребенщиков — Кадейкин — Дедунов; Зинченко.

Состав «Торпедо»:

Кульбаков (Гуска);

Орлов — Конюшков, Коваленко — Кручинин — Артамонов;

Сизов — Силаев, Фирстов — Летунов — Ян;

Стеклов — Бокун, Воронин — Ларионов — Атанасов;

Варлаков, Максимов — Белевич — Веряев; Дарьин.