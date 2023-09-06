Матвей Мичков попал в состав СКА на гостевой матч с «Торпедо»

Сегодня, 6 сентября, на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоится очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Торпедо» примет санкт-петербургский СКА.
В составе армейцев впервые в сезоне сыграет нападающий Матвей Мичков. Напомним, ранее 18-летний форвард пропустил два стартовых матча СКА.
Состав СКА:
Маттссон (Иванов);
Никишин — Сергеев, Толчинский — Гальченюк — Хайруллин;
Сапего — Камалов, Лайпсик — Глотов — Алистров;
Педан — М. Федотов, И. Федотов — Хуснутдинов — Мичков;
Пашнин, Гребенщиков — Кадейкин — Дедунов; Зинченко.
Состав «Торпедо»:
Кульбаков (Гуска);
Орлов — Конюшков, Коваленко — Кручинин — Артамонов;
Сизов — Силаев, Фирстов — Летунов — Ян;
Стеклов — Бокун, Воронин — Ларионов — Атанасов;
Варлаков, Максимов — Белевич — Веряев; Дарьин.
- 6 сентября 2023
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