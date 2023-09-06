Защитник «Салавата» Панин провёл сокрушительный силовой приём в матче с «Ладой»
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В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимает уфимский «Салават Юлаев». Идёт третий период, счёт 2:1 в пользу гостей.
Во втором периоде защитник уфимского клуба Григорий Панин провёл сокрушительный силовой приём на нападающем «Лады» Дмитрии Кугрышеве.
Матч с «Автомобилистом» (1:2) стал для Панина 1000-м в рамках чемпионатов России.
За «Салават» Панин выступает с 2017 года. В Континентальной хоккейной лиге российский защитник также успел поиграть за «Ладу», «Ак Барс» и ЦСКА. В прошлом чемпионате КХЛ капитан уфимцев записал на свой счёт 14 (5+9) очков в 57 матчах.
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