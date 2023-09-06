КХЛ: в договоре Хохлачёва нет пункта о запрете играть против «Спартака»

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги рассказала подробности контракта Александра Хохлачёва. В нём отсутствует пункт о запрете на игру против своего бывшего клуба — «Спартака».

«Договор о переходе (обмене) хоккеиста заключается в соответствии со стандартной формой, предусмотренной правовым регламентом КХЛ – в ней не предусмотрено условие о запрете игроку принимать участие в матче со «старым» клубом.

Если договор о переходе не соответствует стандартной форме, то ЦИБ КХЛ его не зарегистрирует. Договор о переходе Александра Хохлачёва в «Амур» был зарегистрирован ЦИБ, так как он соответствует регламенту лиги. Решение о составе команды на игру принимается тренерским штабом каждой команды, в том числе исходя из физического состояния хоккеистов», — заявила пресс-служба КХЛ «РИА Новости Спорт».