«Северсталь» на выезде обыграла «Нефтехимик», забросив пять шайб

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

На третьей минуте первого периода Егор Степанов с передач Александра Скоренова и Тимофея Давыдова открыл счёт в матче. На седьмой минуте периода Павел Денисов удвоил преимущество гостей. Менее чем через минуту Михаил Ильин с передач Руслана Абросимова и Тимофея Давыдова сделал счёт 3:0. На 13-й минуте первого периода Егор Степанов с передачи Александра Скоренова оформил дубль и довёл счёт до крупного. На 17-й минуте периода Михаил Назаров с передач Андрея Белозёрова и Андрея Чивилёва размочил счёт в игре.

В начале второй двадцатиминутки Энтони Камара с передач Лукаша Клока и Булата Шафигуллина забросил вторую шайбу «Нефтехимика» в матче.

На 11-й минуте третьего периода Василий Токранов сделал счёт 5:2. На 13-й минуте периода Булат Шафигуллин забил третий гол хозяев в матче.