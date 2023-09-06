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«Северсталь» на выезде обыграла «Нефтехимик», забросив пять шайб

«Северсталь» на выезде обыграла «Нефтехимик», забросив пять шайб
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В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

На третьей минуте первого периода Егор Степанов с передач Александра Скоренова и Тимофея Давыдова открыл счёт в матче. На седьмой минуте периода Павел Денисов удвоил преимущество гостей. Менее чем через минуту Михаил Ильин с передач Руслана Абросимова и Тимофея Давыдова сделал счёт 3:0. На 13-й минуте первого периода Егор Степанов с передачи Александра Скоренова оформил дубль и довёл счёт до крупного. На 17-й минуте периода Михаил Назаров с передач Андрея Белозёрова и Андрея Чивилёва размочил счёт в игре.

В начале второй двадцатиминутки Энтони Камара с передач Лукаша Клока и Булата Шафигуллина забросил вторую шайбу «Нефтехимика» в матче.

На 11-й минуте третьего периода Василий Токранов сделал счёт 5:2. На 13-й минуте периода Булат Шафигуллин забил третий гол хозяев в матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2023, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
3 : 5
Северсталь
Череповец
0:1 Степанов (Скоренов, Давыдов) – 02:31 (5x5)     0:2 Денисов – 06:43 (5x5)     0:3 Ильин (Абросимов, Давыдов) – 07:20 (5x5)     0:4 Степанов (Скоренов) – 12:40 (5x4)     1:4 Назаров (Белозёров, Чивилёв) – 16:53 (5x5)     2:4 Камара (Клок, Шафигуллин) – 21:19 (5x5)     2:5 Токранов (Моисеев, Жабреев) – 50:44 (5x5)     3:5 Шафигуллин – 52:53 (5x5)    
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