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ХК «Сочи» впервые победил в сезоне, обыграв на выезде «Ак Барс»

ХК «Сочи» впервые победил в сезоне, обыграв на выезде «Ак Барс»
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На пятой минуте встречи Ильдар Шиксатдаров открыл счёт.

В начале второй двадцатиминутки Вадим Шипачёв с передачи Никиты Лямкина восстановил равенство в счёте. Спустя четыре минуты Тимур Хафизов с передачи Никиты Феоктистова вновь вывел южан вперёд.

На шестой минуте третьего периода Борна Рендулич сделал счёт 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2023, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
ХК Сочи
Сочи
0:1 Шиксатдаров – 04:49 (4x5)     1:1 Шипачёв (Лямкин) – 21:07 (5x4)     1:2 Хафизов (Феоктистов) – 25:29 (5x5)     1:3 Рендулич – 45:54 (4x4)    

В следующей игре «Ак Барс» примет на своём льду «Куньлунь Ред Стар» 8 сентября. «Сочи» 9 сентября сыграет в гостях с московским «Динамо».

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