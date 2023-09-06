ХК «Сочи» впервые победил в сезоне, обыграв на выезде «Ак Барс»

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На пятой минуте встречи Ильдар Шиксатдаров открыл счёт.

В начале второй двадцатиминутки Вадим Шипачёв с передачи Никиты Лямкина восстановил равенство в счёте. Спустя четыре минуты Тимур Хафизов с передачи Никиты Феоктистова вновь вывел южан вперёд.

На шестой минуте третьего периода Борна Рендулич сделал счёт 3:1.

В следующей игре «Ак Барс» примет на своём льду «Куньлунь Ред Стар» 8 сентября. «Сочи» 9 сентября сыграет в гостях с московским «Динамо».