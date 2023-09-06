Главный тренер «Салавата» Козлов: не скажу, что мы сегодня играли хорошо, много потерь
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о победном матче с «Ладой» (5:2).
«Не скажу, что мы сегодня играли хорошо, потому что было много ошибок, не свойственных нам. Было много потерь, брака в передачах, в контроле шайбы, но ребята молодцы, нашли путь к победе. Наша игра может и должна быть лучше.
Возвращение «Лады» в КХЛ – это событие? Да. Если честно, я рад, что Тольятти в КХЛ, это хоккейный город, люди любят хоккей и собирают полные трибуны. Когда я играл здесь, всегда был аншлаг на стадионе. Для меня это родительский дом, я всегда приезжаю сюда с тёплыми чувствами и воспоминаниями. Это огромный плюс для КХЛ, что «Лада» вернулась», — приводит слова Козлова пресс-служба уфимского клуба.
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