Билялетдинов рассказал о поражении «Ак Барса» от «Сочи»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Сочи» (1:3).
«Сложно что-либо сказать, соперник играл хорошо, мы – плохо. Постараемся разобраться, с чем это связано. Было много ошибок, потерь. Есть вопросы, которые будем решать.
Можно сетовать на какой-то элемент невезения? Надо вовремя забивать, было достаточно моментов, в том числе в большинстве. В концовке были хорошие моменты, но реализовать их не удалось.
В связи с травмой Вячеслава Войнова возникли проблемы в линии обороны? Считаю, ребята стараются выполнять то, что необходимо. И в обороне, и в большинстве. Войнов – полезный праворукий защитник, но сегодня не сработали не только защитники, но и атака.
Когда вернётся в состав Дамир Жафяров? Сложно сказать. У нас есть Евгений Свечников, который сыграл с ЦСКА, но мы посчитали, что ему надо дать отдохнуть, подготовиться к следующему матчу. С Дамиром тоже поговорили, что он игру с «Сочи» пропустит, а дальше должен готовиться.
Какое ещё время требуется Евгению Свечникову для адаптации? Будем пытаться как-то помочь ему. У нас есть кого поставить в состав, что тоже хорошо. Посмотрим.
Не было ощущения, что команда переоценила себя на фоне соперника? Не знаю. Я сказал ранее, что не заметил неготовность ребят. Мы нормально готовились к этому матчу», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».
В следующей игре «Ак Барс» примет на своём льду «Куньлунь Ред Стар» 8 сентября.
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