Хохлачёв рассказал, почему не играл в матче со «Спартаком»

Новичок «Амура» Александр Хохлачёв рассказал о причинах, по которым пропустил матч со «Спартаком» (3:5).
«Как я понял, клубы договорились о том, что я не приму участия в сегодняшнем матче со «Спартаком». К тому же у меня есть небольшое повреждение. Поэтому решили так. Но травма лёгкая, поэтому в следующем матче сыграю.
Значит ли это, что основным моментом является договорённость клуба? Да. Конечно, мне очень хотелось сыграть против «Спартака», но не мне комментировать решение руководителей «Спартака» и «Амура». В принципе я догадывался, что такое может произойти. Я готовился к игре, был шанс, что я приму участие в ней, но как сказали, так и получилось. Понятно, что у меня сейчас много разных эмоций (от матча со «Спартаком»), но сейчас я болею за свою нынешнюю команду. Все мысли только о ней», — приводит слова Хохлачёва «РИА Новости Спорт».
Ранее пресс-служба Континентальной хоккейной лиги рассказала подробности контракта Александра Хохлачёва.
- 6 сентября 2023
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