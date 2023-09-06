«Матч нужно играть полностью». Гатиятулин — об упущенной победе в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:3 ОТ). Напомним, челябинский клуб, ведя 2:1, пропустил на 19-й минуте третьего периода и проиграл в овертайме.

«Понадобилось время, чтобы войти в игру, поймать ритм. Поначалу пришлось обороняться, потом поймали движение. Были хорошие моменты. В завершении не получилось, а в конце не хватило концентрации.

Что не получилось? Реализация – я уже сказал. Разберём матч, посмотрим, чего не хватает. Может, какой-то передачи или решающего броска. Каждая игра разная, сравнивать не буду с матчем с «Ак Барсом». Матч нужно играть полностью, не расслабляться. К сожалению, из-за потери концентрации не смогли довести матч до победы.

Отсутствие Тертышного? Есть глубина состава на флангах, поэтому приняли решение играть в таких сочетаниях», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт КХЛ.

В следующей игре челябинский клуб отправится в гости к «Витязю». Встреча состоится 8 сентября.