Леонтьев — о поражении от «Северстали»: готовились к игре, но не к такому развитию событий

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итоги матча с «Северсталью» (3:5) и прокомментировал плохое начало матча, когда нижнекамский клуб пропустил четыре шайбы.
«Мы готовились к матчу, но не к такому развитию событий. Не ожидали, что в начале игры будем проигрывать с таким счётом. Соперник очень быстро двигался, мы знали, что «Северсталь» из себя представляет, как отлично играет в короткий пас, готовились, мы разбираем каждого соперника. Но при таком гандикапе, к сожалению, не смогли отыграться. Мы знаем, над чем работать, но дали слишком большую фору сопернику.
Переход на игру в три звена? Молодым игрокам необходимо время на адаптацию в КХЛ, поэтому идём на такие перестановки по ходу матчей. Почему-то нашей проблемой стала вратарская позиция, хотя оба голкипера – достаточно опытные, знают, как готовиться к сезону, имеют за плечами много игр в КХЛ, но пока что-то не получается», — цитирует Леонтьева сайт КХЛ.
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