Мартемьянов: конечно, «Амуру» не хватало Хохлачёва, но это договорённость, вопросов нет

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвёл итог матча со «Спартаком» (3:5) и прокомментировал отсутствие нападающего Александра Хохлачёва в игре.
«Естественно, я об этой устной договорённости знал, мы её выполняем, никаких вопросов нет, условия сделки были таковы. Конечно, Саши нам сегодня не хватало — он один из ключевых игроков нашей команды. К следующей игре он должен быть готов.
Тренерский штаб изменил подготовку команды к матчу со «Спартаком». Это дало свои плоды. Команда абсолютно новая, я для них новый, они для меня. И в таких матчах проверяется, на кого я могу надеяться в решающие моменты. Пока мы ещё на стадии становления, и я сказал парням, что мы должны быть крепче, уныния в глазах я не увидел», — приводит слова Мартемьянова ТАСС.
Ранее Александр Хохлачёв рассказал о причинах, по которым пропустил матч со «Спартаком».
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