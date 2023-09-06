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Форвард «Салавата Юлаева» Хмелевски прокомментировал свой первый хет-трик в КХЛ

Форвард «Салавата Юлаева» Хмелевски прокомментировал свой первый хет-трик в КХЛ
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Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски прокомментировал свой хет-трик в матче с «Ладой» (5:2), который стал для форварда первым в Континентальной хоккейной лиге.

«Приятно, конечно, сделать первый хет-трик в КХЛ! Не знаю, сколько раз я ещё забью по три гола за матч, так что нужно порадоваться и не забыть этот вечер. Хорошо, что выиграли! Было чуть-чуть трудно в начале третьего периода, но мы выстояли и правильно ответили сопернику», — приводит слова Хмелевски официальный сайт КХЛ.

В трёх матчах регулярки сезона-2023/2024 Фонбет Чемпоината КХЛ Хмелевски забросил четыре шайбы без результативных передач.

Ранее главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о победном матче с «Ладой».

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