Маклаков с Запашным следили за победой «Спартака», Ice Girl прибиралась на льду. Фото

Вчера, 6 сентября, в Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Спартак» принимал «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Амур» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов подвёл итог матча со «Спартаком» (3:5) и прокомментировал отсутствие нападающего Александра Хохлачёва в игре.

«Естественно, я об этой устной договорённости знал, мы её выполняем, никаких вопросов нет, условия сделки были таковы. Конечно, Саши нам сегодня не хватало — он один из ключевых игроков нашей команды. К следующей игре он должен быть готов.

Тренерский штаб изменил подготовку команды к матчу со «Спартаком». Это дало свои плоды. Команда абсолютно новая, я для них новый, они для меня. И в таких матчах проверяется, на кого я могу надеяться в решающие моменты. Пока мы ещё на стадии становления, и я сказал парням, что мы должны быть крепче, уныния в глазах я не увидел», — приводит слова Мартемьянова ТАСС.