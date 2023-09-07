«Аризона» подписала новый контракт с генеральным менеджером

«Аризона Койотс» продлили контракт с генеральным менеджером Биллом Армстронгом, сообщает Associated Press. Клуб заключил с управляющим многолетнее соглашение.

«За последние три года Билл проделал отличную работу по реструктуризации нашего отдела хоккейных операций и восстановлению нашей команды. Он набрал талантливых игроков благодаря драфту, обменам и поиску свободных агентов, а также создал культуру побед, наняв великолепный тренерский штаб и другой важный хоккейный персонал», — заявил владелец клуба Алекс Меруэло.

«Койотс» наняли Армстронга вместо Джона Чайки в 2020 году. Задачей нового генменеджера было восстановление команды, которая на тот момент не выходила в плей-офф с сезона-2011/2012.

«Это было важным моментом в переговорах по этому контракту. После прихода в клуб, вы начинаете делать перестановки, продвигать дело в определённом направлении и продолжаете свою активность. Потом вы приобретаете пики, набираете игроков, и мы смогли взять в нашу команду действительно сильных свободных агентов. А теперь вы видите, как всё начинает складываться воедино, и вы хотите закончить то, что начали.

Я вроде как знал, во что ввязываюсь, где находится команда и что нужно делать. Подход заключался в том, чтобы взять год, посмотреть на всё, увидеть, где мы находимся, и сделать конкретные шаги в правильном направлении», — сказал Армстронг.