Мартемьянов — о травме Бродхёрста: это ключевой игрок «Амура», жалко его терять

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал о причинах поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:5). Также он оценил возможные последствия травмы нападающего Алекса Бродхёрста, получившего повреждение в третьем периоде.

«Очень нервная игра со стороны обеих команд, нахватали много необязательных удалений. Считаю, что по игре в равных составах мы были посильнее «Спартака», но всё решила игра в большинстве. По самоотдаче к команде претензий нет, будем двигаться дальше. Был хороший и боевой настрой – может быть, где перехлёстывали эмоции, что привело к удалениям. Результатом, конечно, недоволен.

К сожалению, было достаточно моментов, когда нашим игрокам атаки не хватало хладнокровия – парни немножко нервничали, когда нужно было забить гол. Зато у нас дебютировал Кирилл Капустин, поздравлю его с первым голом – молодец, что прибавляет от игры к игре, даже без предсезонной подготовки с командой. На тренировках он работает хорошо, мы его поддержим и будем двигаться дальше! Что касается состояния здоровья Бродхёрста, травма не лёгкая. Он сейчас поехал на обследование, будем надеяться на лучшее. Это наш ключевой игрок – уважаемый, очень скромный, командный и терять такого игрока жалко. Но парни будут биться за него, ведь команда растёт каждый день, сплочение есть», — приводит официальный сайт «Спартака» слова Мартемьянова.