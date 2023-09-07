Вратарь «Сочи»: ждал от «Ак Барса» большего. Возможно, была недооценка с их стороны

Вратарь «Сочи» Михаил Бердин заявил, что в матче с «Ак Барсом» ожидал лучшей игры от казанцев, которым, по его мнению, помешала недооценка соперника. Казанцы потерпели первое поражение в новом сезоне КХЛ, а сочинцы впервые одержали победу.

«Для меня Казань — принципиальный соперник, я из Уфы. В целом, конечно, хочется побеждать, есть цели, нужно выкладываться каждый день. Всё начинается с тренировок, когда ты трудишься, результат и удача всегда придут.

Удивлён итоговой победе? У меня было чувство, что мы выиграем. Просто готовились отдать все силы, для меня это внутреннее «зелёное дерби». Иногда нужно немного везения, чтобы такие матчи получались. Я и прошлые игры неплохо выступал, но там были рикошеты и отскоки.

«Ак Барс» чем-то удивил? Мастеровитая команда, но, если честно, ждал от них немного большего. Они провели неидеальный матч, а мы — наоборот. Возможно, была недооценка с их стороны, но не хочу думать об их проблемах. Мы выиграли сегодня, я рад», — цитирует Бердина Metaratings.ru.