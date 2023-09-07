Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Оттава» продлила контракт с защитником Джейком Сандерсоном на восемь лет

«Оттава» продлила контракт с защитником Джейком Сандерсоном на восемь лет
Комментарии

«Оттава» продлила контракт с защитником Джейком Сандерсоном на восемь лет. Как сообщает пресс-служба клуба, кэпхит восьмилетнего соглашения составляет $ 64,4 млн. Средняя зарплата 21-летнего защитника составит $ 8,05 млн. Новое соглашение вступит в силу с сезона-2024/2025.

Его кэпхит на $ 50 тыс. больше, чем у другого защитника «Сенаторз» с многолетним контрактом – Тома Шабо. С 1 июля 2029 года будет действовать ограничение на обмен – игрок предоставит стоп-лист из 10 команд.

Сандерсон провёл в прошлом сезоне НХЛ 77 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 32 (4+28) очка при показателе полезности «-6» и среднем времени на льду 21:55. Джейк попал в сборную лучших новичков НХЛ по итогам сезона.

Материалы по теме
Дель Зотто объявил о завершении карьеры
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android