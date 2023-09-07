Кожевников прокомментировал беспроигрышную серию «Куньлуня» на старте сезона КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил победную серию «Куньлуня» из трёх матчей на старте нового сезона КХЛ. Китайский клуб на данный момент возглавляет общую таблицу лиги.

«Куньлунь» не первый сезон начинает здорово. Игр восемь-десять они держатся, а потом у них завал идёт. В том году они вначале тоже всё выигрывали, а потом проиграли семь игр. Сейчас всё поменялось. Команды многие изменились. Не знаю, насколько их хватит», – сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Следующий матч «Куньлунь» проведёт на выезде 8 сентября. Соперником китайского клуба станет казанский «Ак Барс», сенсационно уступивший «Сочи» во вчерашнем матче со счётом 1:3.